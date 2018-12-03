تفاعل وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع الاستحقاق الرئاسي في الجزائر، في أفريل سنة 2019، مؤكدا أنه “فرصة مهمة” لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن جانب آخر أبرز الوزير التونسي أن هناك اقتراح لعقد لقاء غير رسمي بين وزارء خارجية المغرب العربي للتشاور.

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في حوار مطول مع صحيفة “القدس العربي” اللندنية، أن “الانتخابات التي سيتم إجراؤها في الجزائر وتلك التي نأمل أن تجري في ليبيا تعد فرصة هامة أيضا لدعم الاستقرار والنمو في الدولتين الشقيقتين بما يساهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام”. وتابع الوزير الجهيناوي “ونحن في تونس نعتبر أن ازدهار الجارتين الشقيقتين صمام أمان لبلادنا وعامل مهم من شأنه التأثير إيجابيا على الوضع الحالي بأبعاده عربيا ومغاربيا وإفريقيا”.

وفي موضوع متصل، قال الجهيناوي، أنه “بالنسبة لتونس يمثل الاتحاد المغاربي خيارا ثابتا واستراتيجيا”. مضيفا في السياق ذاته، “نحن لا ننفك نبذل كل جهودنا مع أشقائنا في المغرب العربي للعمل على إعادة إحياءه والخروج به من حالة الجمود الحالية وتفعيل مؤسساته”. وتابع الوزير التونسي “لقد اقترحنا على أشقائنا وزراء خارجية دول المغرب العربي عقد لقاءات غير رسمية نتشاور فيها ونتحدث عن كل القضايا العالقة التي تعيق تفعيل التكامل المغاربي وعيا منا بضرورة هذا التكامل للتعاون ككيان موحد مع التكتلات الإقليمية الأوروبية منها والإفريقية”.

وشدد وزير الخارجية التونسي، قائلا “كلنا أمل في أن تؤدي مبادرة الملك المغربي محمد السادس وما أعقبها من تصريحات إيجابية للمسؤولين في الجزائر، والجهود الدبلوماسية المبذولة إلى حلحلة هذا الملف وتجاوز حالة الجمود الراهنة”.

إسلام.ك