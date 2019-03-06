الامين العام لـ “الأفسيو” يعلن استقالته

أعلن الامين العام لكونفديرالية رؤساء المؤسسات التي يرأسها رجل الاعمال علي حداد،بومدين درقاوي عن استقالته من “الافسيو”

وجاءت استقالة درقاوي المدير العام لمجمع صيدال السابق عقب اعلان 56 ممثلا للافسيو في الخارج عن استقالتهم من الكونفدرالية