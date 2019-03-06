الامين العام لـ “الأفسيو” يعلن استقالته

أعلن الامين العام لكونفديرالية رؤساء المؤسسات التي يرأسها رجل الاعمال علي حداد،بومدين درقاوي عن استقالته من “الافسيو”
وجاءت استقالة درقاوي المدير العام لمجمع صيدال السابق عقب اعلان 56 ممثلا للافسيو في الخارج عن استقالتهم من الكونفدرالية
Fella Soltani 6 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 230 زيارة
6 مارس 2019
6 مارس 2019
أعلن الامين العام لكونفديرالية رؤساء المؤسسات التي يرأسها رجل الاعمال علي حداد،بومدين درقاوي عن استقالته من “الافسيو”
وجاءت استقالة درقاوي المدير العام لمجمع صيدال السابق عقب اعلان 56 ممثلا للافسيو في الخارج عن استقالتهم من الكونفدرالية
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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن أزيد من ألف طالب دكتوراه وباحث …
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