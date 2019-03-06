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الامين العام لـ “الأفسيو” يعلن استقالته

Fella Soltani 6 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 230 زيارة

أعلن الامين العام لكونفديرالية رؤساء المؤسسات التي يرأسها رجل الاعمال علي حداد،بومدين درقاوي عن استقالته من “الافسيو”

وجاءت استقالة درقاوي المدير العام لمجمع صيدال السابق عقب اعلان 56 ممثلا للافسيو في الخارج عن استقالتهم من الكونفدرالية

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