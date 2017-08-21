حقق الاقتصاد الجزائري سنة 2016 نموا ب3ر3 بالمئة مقابل 7ر3 بالمئة سنة 2015 فيما بلغ الناتج الداخلي الخام الفردي 3.894 دولار سنة 2016 حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ارتفاع القيمة المضافة لنمو المحروقات ب7ر7 بالمئة

ونتج هذا النمو المعتبر أساسا عن نمو قطاع المحروقات الذي عرف قفزة كبيرة سنة 2016 حيث ارتفعت قيمته المضافة ب7ر7 بالمئة مقابل 2ر0 بالمئة سنة 2015.

وعرف قطاع الفلاحة نموا طفيفا فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية و انخفاض الواردات.

ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب2ر4 بالمئة

ومن حيث القيمة ارتفع الناتج الداخلي الخام ب2. 4 بالمئة سنة 2016 منتقلا إلى 8. 17.406 مليار دج مقابل 1. 16.702 مليار دج سنة 2015 . و قدر الناتج الداخلي الفردي بـ 3.894 دولار سنة 2016.

ارتفاع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 بـ 9. 0 بالمئة

وقد ارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 ب9. 0 بالمئة بعد انخفاض بلغ -5. 6 بالمئة سنة 2015 و -3. 0 بالمئة سنة 2014. و يعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات.

نمو استهلاك الأسر بـ 3. 3 بالمئة سنة 2016

من جهة أخرى عرف استهلاك الأسر نموا ب3ر3 بالمئة سنة 2016 في حين ارتفع حجم تشكل خام راس المال الثابت ب5. 3 بالمئة مقابل 7. 5 بالمئة سنة 2015 و هو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر.

ونتج هذا الانخفاض عن تراجع واردات مواد التجهيز الصناعي منذ 2014 إلى جانب تراجع نسبي في نفقات التجهيز للدولة.

نمو رأس المال الثابت بـ 6 بالمئة

لكن و باحتساب القيمة الاسمية عرف تشكل خام رأس المال الثابت نموا ب6 بالمئة إلى 3. 7.467 مليار دج سنة 2016 مقابل 7. 7.041 مليار دج سنة 2015.

و بالرغم من تراجع وتيرة نمو هذا المؤشر من حيث الحجم إلا ان معدل الاستثمار في الاقتصاد يبقى مرتفعا حيث بلغت نسبة تشكل خام رأس المال الثابت في الناتج الداخلي الخام 9. 42 بالمئة في 2016 مقارنة ب2ر42 بالمئة سنة 2015.

و تعكس هذه النسبة “جهدا استثماريا لا يزال جد معتبر لكنه مدعوم -في غالبيته- من طرف الدولة و من قطاع المحروقات”ي حسب نفس المصدر.

نسرين.م