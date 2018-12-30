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الافلان يكتسح مجلس الامة والارندي يتراجع

Razika kherkhache 30 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 26 زيارة

 فازت جبهة التحرير الوطني على  أغلب مقاعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حسبما تبين من عملية الفرز التي جرت تحت إشراف القضاة

وتحصلت الافلان على أغلب أصوات المنتخبين المحليين من المجالس الولائية والبلدية، الذين أدلوا بأصواتهم امس السبت ، خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي.

وحسب تقارير صحافية ، فإن جبهة التحرير الوطني حصلت على 29 مقعد، فيما تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 11 مقعدا. وعادت المرتبة الثالثة للأحرار بـ مقاعد4. ونالت جبهة القوى الاشتراكية مقعدين في كل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، وتحصلت جبهة المستقبل هي الأخرى على مقعدين، وتاج على مقعد واحد.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري على النتائج الرسمية والنهائية بعد 72 ساعة من تلقيه الطعون بشأن هذه الانتخابات.

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