الافلان يعلن دعمه للحراك الشعبي

قال منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة،، إن “الافلان مع الشعب ومع السيادة الشعبية”.
Fella Soltani 20 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 135 زيارة
قال منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة،، إن “الافلان مع الشعب ومع السيادة الشعبية”.
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