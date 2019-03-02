الافلان يتبرأ من الصفحات التي تتحدث بإسمه على الفايسبوك

تبرأ حزب جبهة التحرير الوطني من الصفحات التي تنتحل صفة الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فايسبوك.

ونشر الافلان على صفحته الرسمية بيان يقول فيه:نظرا لوجـــود العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة حزب جبهة التحرير الوطني.

نحيط علما كل متابعي موقع الحزب، بأن الصفحة الوحيدة والرسمية التي يعتمدها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” هي:الصفحة الرسمية PFLN عبر الرابط : https://www.facebook.com/cellule.pfln.dz

وبالتالي فإن باقي الصفحات التي تتكلم وتنشر باسم حزب جبهة التحرير الوطني، لا تعبر عن مواقفه وهي منتحلة الصفة.

و كل استعمال غير قانوني لهذه الصفحات يعرض أصحابها لمتابعات قانونية.

أما الموقع الرسمي للحزب فيمكن تصفحه عبر الرابط الوحيد التالي: http://WWW.PFLN.DZ

واضاف البيان ان معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، لا يملك أي صفحة ولا أي حساب في فايسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى.

وهو يتبرأ من أي صفحة أو حساب يحمل اسمه ويعتبره منتحلا الصفة، كما يتبرأ من كل ما يرد فيها من منشورات، ويؤكد أنها لا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد.