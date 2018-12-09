الاغواط تحتضن فعاليات المهرجان المغاربي للمونودرام من 18 الى 22 ديسمبر الجاري

تحتضن مدينة الاغواط من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري، فعاليات المهرجان المغاربي للمونودرام في طبعته الخامسة المنظم من طرف جمعية الدرب الأصيل للفنون، وتحت إشراف وزارة الثقافة ووالي ولاية الاغواط وقطاع الثقافة للولاية، ومساهمة عدة هيئات محلية أخرى بدار الثقافة “التخي عبد الله بن كريو”.

وحسب تصريح محافظ المهرجان ا قربون لوسائل الإعلام، فانه سيشارك أكثر من 120 فنان من داخل الوطن وخارجه، تونس، والمغرب وليبيا، فضلا أن محافظة المهرجان ارتأت أن تكرم عدة وجوه فنية جزائرية أفنت حياتها خدمة للفن والمسرح الجزائري من بينهم الفنان حكيم دكار وعبد الحق بن معروف، حميدة ايت الحاج وعبد الرحمان زعبوبي، اسماعيل انزارن، الكاتب سعودي بوزيد، الكاتب احمد مراد، السماحي مرفوعة.

وتنظم ورشتين تكوينية طول أيام المهرجان يؤطرها كل من الفنان فتحي كافي في الإلقاء والفنان التونسي إكرام عزوز في ورشة أعداد الممثل إلى جانب ومحاضرات ومداخلات ينشطها كل من الأساتذة والدكاترة منهم الفنان السينوغرافي حمزة جاب الله، والدكتورة جاري جويدة، الدكتور الاخضر قويدري، الاستاذ حبيب محصر والأستاذ محمد بيتر.

و حرصت محافظة المهرجان أن تكون التظاهرة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين الفاعلين في هذا المجال وكذا خلق شركات فنية بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات بين الفنانين الجزائريين وضيوفهم .

يذكر أن لجنة التحكيم تضم كل من: الأستاذ سعودي بوزيد، الأستاذ عبد الحليم بوشراكي و الأستاذ مراد بوشهير.