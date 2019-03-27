الارسيدي يطالب بوتفليقة بتقديم استقالته

طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تقديم استقالته، وبإقالة الحكومة والبرلمان، قبل رحيله.