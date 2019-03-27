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الارسيدي يطالب بوتفليقة بتقديم استقالته

Razika kherkhache 27 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 146 زيارة

طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تقديم استقالته، وبإقالة الحكومة والبرلمان، قبل رحيله.

عن Razika kherkhache

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