الارسيدي يطالب بوتفليقة بتقديم استقالته

طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تقديم استقالته، وبإقالة الحكومة والبرلمان، قبل رحيله.
Razika kherkhache 27 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 146 زيارة
27 مارس 2019
27 مارس 2019
طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تقديم استقالته، وبإقالة الحكومة والبرلمان، قبل رحيله.
شكّل الحراك الشعبي فرصة لطرح عدة تصورات في كيفية بناء الجمهورية الجديدة، وفي صيغة الخروج …
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