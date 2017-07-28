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أوضح المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة يوسف عزوزة الخميس أن آخر أجل لاقتناء تذاكر السفر بالنسبة للحجاج حدد بيوم الـ 31 جويلية بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وجاء ذلك بعدما تم تسجيل تأخر وبطء بالنسبة للحجاج الفائزين في قرعة الحج وممن استفاد من دفتر الحج في بعض الدوائر المعنية بمعالجة ملفات الحجاج سواء وكالات سياحة و أسفار أو دوائر.

وأضاف يوسف عزوزة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الموعد جاء بعد أن حددت السفارة السعودية يوم الـ 31 جويلية كآخر أجل للحصول على التأشيرات.

و شدد المتحدث ذاته أنه على الحاج الإسراع في إتمام باقي الإجراءات، كما أعطيت تعليمة لفتح أبواب الإدارات لتسهيل المهمة للحاج لكي يتسنى له إتمام العملية في أحسن الظروف لأن أي تأخر سينعكس سلبا على عملية تنظيم الحج.

ووجه المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة نداء للمواطنين يحثهم فيه إلى الإسراع إلى مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية وكذا إلى وكالات بنك الجزائر لإيداع تكلفة الحج لأنه عند إتمام هذه الإجراءات سيتمكن الحاج من الحصول على التأشيرة لأننا وجدنا فيها هذه السنة صعوبة حيث يعالج طلب التأشيرة من المملكة العربية السعودية خلال الـ 48 ساعة بينما السنة الماضية كان الطلب يعالج في لحظته.

وأشار عزوزة إلى أنه بالنسبة لآخر التحضيرات لهذا الموسم هناك تحسينات سواء على مستوى إدخال الرقمنة في تنظيم عملية الحج بإطلاق بوابة للحج حيث تتابع مسار الحاج ، وكذا توفير مختلف الخدمات سواء إقامة في المستوى المطلوب بالإضافة إلى الخيام و إعاشة ونقل فالظروف كلها مهيأة لضيوف الرحمان.