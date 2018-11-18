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الاتفاق الشفهي يُعبد طريق نيمار للعودة لمغادرة البياسجي

اللاعب يريد العودة إلى الكامب نو:
الاتفاق الشفهي يُعبد طريق نيمار للعودة لمغادرة البياسجي

Yacine Soudani 18 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 65 زيارة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نيمار دا سيلفا اتفق شفهياً مع إدارة باريس سان جيرمان، على السماح له بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، إذا وصله عرض بقيمة 222 مليون يورو، وهو نفس السعر الذي غادر به برشلونة خلال الصيف قبل الماضي

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة الفريق الباريسي، غير أن مسؤولي برشلونة لا يستبعدون دفع المبلغ المطلوب لاستعادة نيمار، خاصة وأن البرازيلي يحظى بترحيب كبير سواء في غرفة الملابس أو في مكاتب النادي الكتالوني

في حين والد نيمار عرض ابنه على برشلونة في الصيف الماضي، والآن يفعل ذلك مرة أخرى من أجل أن يعود راقص السامبا إلى الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في انتظار رد إدارة برشلونة على العرض

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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