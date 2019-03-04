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الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة يرافع لمراجعة أسعار الأدوية

تفاديا لعودة الحكومة إلى الاستيراد:
الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة يرافع لمراجعة أسعار الأدوية

islam kaab 4 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 36 زيارة

رافع امس، الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة على ضرورة مراجعة السعر الحالي للأدوية تفاديا للعودة إلى الإستيراد من جديد .
وحذر أمس، عبد الوحيد كرار رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة خلال إطلالته على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة من انعكاسات الإبقاء على السعر الحالي للأدوية والذي لا يخدم -حسبه -الصناعة الصيدلانية و “يفتح المجال لخطر عودة الاستيراد”.
ويعتقد رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة أن الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها صناعة الدواء خلال السنوات الأخيرة يفترض أن يقابلها تغييرفي نظام الأسعار ما سيساهم في توازن منظومة الضمان الاجتماعي.
ولا يمثل الدواء -يضيف المتدخل -رهانا اجتماعيا فحسب فهو مرتبط بتطوير شعبة الصيدلة و العاملين فيها وهو جانب مهم لا يقل أهمية عن حق الجزائريين في العلاج . تأتي هذه التصريحات لعبد الوحيد كرار في وقت حققت فيه الجزائر تغطية للسوق الوطنية بأكثر من 50٪ من احتياجاتها للدواء.
عمر ح

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