دعا رياض تنكة رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب الحكومة بالإسراع في إنقاذ المؤسسات النشطة في الجزائر من شبح الإفلاس، مطالبا بضرورة انتهاج سياسة المسح الايجابي لديون المؤسسات العاجزة، وذلك بعدما بلغ نسبتها الإجمالية 35 بالمائة.

وناشد رياض تنكة رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب لدى حلوله على منتدى جريدة المجاهد، بضرورة انتهاج خطة بديلة لاحتواء المؤسسات العاجزة التي تواجه خطر الافلاس عبر اقرار صيغة المسح الايجابي لبعض المؤسسات التي لا تستطيع الحكومة ان تطبق عليها صيغة إعادة الجدولة أو تمديد الدفع بالتقسيط، قائلا” كل مؤسسة لا تستطيع الحكومة ان تطبق معها صيغ الجدولة او تمديد الدفع بالتقسيط وتثبت أنها تحوز على عتادها التي استفادت منه عبر اونساج او اونجام يجب أن يتم مسح دونها ايجابيا” ، مشددا في هذا السياق ان” الذين لا يستوفون هذه الشروط فلايحق لهم الاستفادة من هذا النوع من الاجراء”، لافتا الى ان هذا الاجراء سيمكن المستثمرين الذين لهم نية ولوج السوق الاستثماري ولم يستطيعوا ذلك لظروف ما ان يعيدوا ترتيب أمورهم.

بالمقابل، كشف ذات المتحدث ان هناك 35 بالمائة من المؤسسات التي انشات بصيغة اونساج، اونجام وغيرها لعلى عتبة الافلاس، في حين 65 بالمائة يعملوا يجدون صعوبات في تسديد مستحقاتهم نضعهم في خانة الشاب القادرين على مواصلة مشاريعهم، لازم اجراءات لمساعدتهم وانقاذهم

وفي سياق متصل، علق رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب على القرار الذي اتخذته وزارة العمل بعدم متابعة اصحاب المشاريع المتعثرة قضائيا، مؤكدا بان وزارة العمل قد تسرعت باتخاذه مشيرا الى انه يحتاج الى دراسة بين وزارة العمل وزير المالية والجمعية المهنية للبنوك، ويجب ان يتم عبر اتفاقية لكي نعطي اكثر اريحية للشاب المتعثر مثلما حدث من قبل عندما طالبنا بالغاء الضرائب على اصحاب الفوائد البنكية والمشاريع لسنة 2011 اين استمعت لنا الحكومة وطبقت القرار، مناشدا في ذات الشان بضرورة تمديد اجال تسديد القروض لمدة اكثر لنعطي اكثر اريحية لهم . كما اقترح ذات المتحدث بتمديد مدة تسديد القرض الى 20 سنة عكس ماهي عليه الان اين تقدر ب 13 سنة.

عمر حمادي