تعمل تونس على التحضير الجيد لعقد اللقاء التحضيري لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي الذي سيعقد بهذا البلاد بداية الشهر القادم، تحضيرا للاجتماع الذي دعت إليه الجزائر لوزراء الخارجية، والذي لاقى ترحيبا وموافقة من الأمانة العامة للاتحاد و البلدان المغاربية، و ستطلق تونس خلال هذا اللقاء حملة دعائية كبيرة لربط سكك حديدية بيها و بين الجزائر و المغرب لتتوسع لاحقا لكل من ليبيا وموريتانيا.

وذكرت وسائل إعلام تونسية نهاية الأسبوع، أن الاتحاد المغاربي سيطلق في الشهر المقبل من عام 2019 حملة دعائية كبيرة لإعادة تأهيل وتحديث الخط السككي المغاربي الذي من المنتظر أن يربط القطار في مرحلته الأولى بين المغرب الجزائر تونس، وسيتم توسيعه لاحقا إلى ليبيا موريتانيا، ومن المنتظر أن يعود هذا المشروع الواعد بالنفع على المنطقة ككل و على شعوبها، خصوصا انه إذا تحقق على ارض الواقع سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين بالدرجة الأولى و التجارة البينية بين هذه الدول، وهو الحلم الذي تعمل تونس بكل طاقتها على أن يتجسد على ارض الواقع من خلال الحملة الدعائية الكبيرة التي تحضرها له و التي ستطلقها مع بداية انطلاق اللقاء التحضري لوزراء خارجية دول الاتحاد

هذا كانت الأمانة العامة للاتحاد قد قامت في 2017 بدراسة تخص تأهيل بعض مقاطع خط السكك الحديدية للقطار المغاربي وعقدت لجنة للإشراف على هذه الدراسة وعقدت اجتماعات لتقييم العروض الفنية و المالية المقدمة من لدن مكاتب دراسات المشاركة في المناقصة، كما كان مقررا في نهاية 2017 عقد اجتماع بين وزراء النقل في دول المغرب العربي، من أجل الحسم في نتائج دراسة الجدوى حول القطار الذي من الفترض أن يعبر تلك البلدان، غير أن الاجتماع لم يعقد، ورغم المجهودات المبذولة إلا أن تحقيق هذا المشروع يبدو صعبا للغاية ، خصوصا بالنظر إلى الخلافات السياسية في المنطقة.

للتذكير، فقد أعلن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، بداية الشهر الجاري، بأنه تمت مراسلة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل عقد اجتماع تحضيري في تونس، استعدادا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول المغرب العربي، وقد تمت الموافقة من قبل دول الاتحاد على عقد هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد مراسلت الجزائر للامين العام لاتحاد من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال.

وكان آخر اجتماع عادي لمجلس لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي قد انعقد سنة 2003، بينما التأمت آخر قمة لقادة البلدان المغاربية سنة 1989 بتونس.

رزيقة. خ