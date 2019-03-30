كشفت أمس، تقارير صحفية في مصر، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم، يسعى لبرمجة مباراة ودية مع المنتخب الوطني الجزائري، وذلك في إطار التحضيرات التي سيباشرها المنتخبين تحسبا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة في “أرض الكنانة” الصيف المقبل، وذلك في حال ما إذا لم تسفر القرعة المقررة الشهر المقبل عن وقوع الفريقين في مجموعة واحدة. وأفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية الواسعة الانتشار، أن الاتحاد المحلي للعبة بقيادة هاني أبو ريدة، قد ربط اتصالاته مع مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مباراة ودية مع “محاربي الصحراء”، في حال ما إذا لم يقع المنتخبان في مجموعة واحدة. وينتظر الطرفان ما ستسفر عنه عملية القرعة المرتقبة يوم 12 أفريل المقبل، وذلك لتحديد برنامج المباريات الودية، وقد أعطت الاتحادية الجزائرية موافقتها المبدئية لمواجهة مصر وديا قبل “الكان” حسب ما جاءت به ذات الجريدة. وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر مقربة من هيئة الرئيس خير الدين زطشي، أن الأخيرة تتجه لبرمجة التربص التحضيري الأخير “الخضر” والخاص بنهائيات كأس أمم إفريقيا بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بالنظر إلى التشابه الكبير في حالة المناخ بين قطر ومصر خلال شهري ماي وجوان المقبلين، مما سيساعد اللاعبين على التأقلم مع الحرارة الشديدة، بالإضافة إلى العلاقات الوطيدة التي تربط الاتحادين الجزائري والقطري وكذلك المدرب جمال بلماضي، الذي ترك سمعة جيدة خلال تجربته السابقة سواء بالأندية أو العنابي، مما سيسهل التوصل إلى اتفاق حول برمجة تربص هناك، ناهيك عن الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها مركز “أسباير” لتحضير المنتخبات، وكذلك إمكانية برمجة مباراة ودية مع المنتخب القطري خارج تواريخ “الفيفا”، كرد للجميل الذي أسدته الجزائر لقطر بلعب مباراة ودية قبل نهائيات أمم آسيا التي توج بنسختها الأخيرة رفقاء بوضياف على حساب منتخب اليابان لأول مرة في تاريخهم.

ع.ب