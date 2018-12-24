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الاتحاد العربي يعلن عن تواريخ الدور ربع النهائي من كأس زايد

adel boukhalfa 24 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 43 زيارة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من منافسة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، والتي ستنطلق في أواخر شهر جانفي الداخل.

وسيكون ممثل الجزائر الوحيد في هذه المسابقة، مولودية الجزائر، على موعد مع مباراة الذهاب ضد المريخ السوداني يوم الخميس 31 جانفي 2019 بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الـ19:00، فيما ستجرى مباراة الإياب يوم 16 فيفري في ملعب أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان اتحاد الجزائر قد أقصي في الدور الماضي على يد منافس المولودية المريخ، فيما توقف أيضا مشوار وفاق سطيف في ذات الدور ضد أهلي جدة السعودي.

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