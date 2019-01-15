تنطلق اليوم الدورة العادية الـ37 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، بمقر الاتحاد الإفريقي، وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، إنه سيكون موضوع الاجتماع حول اللاجئين والعائدين والأشخاص المشردين داخليا وبحث حلول دائمة للتهجير القسري في إفريقيا والمقدر عددهم بـ2 مليون مشرد أفريقي بسبب الصراعات.

وسيعقد الاجتماع الذي يستمر يومين (15-16 جانفي) بين جميع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة، ومقرها في أديس أبابا، والمسئولين الرئيسيين في الاتحاد الإفريقي، وستقوم اللجنة بإعداد جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 32 مع التوصيات المناسبة لينظر فيها المجلس التنفيذي المقرر عقده من 7 إلى 8 فيفري المقبل.

هذا وستعقد الدورة العادية الثانية والثلاثون، لجمعية رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي في الفترة من 10 إلى 11 فيفري المقبل، وفي ذات السياق أصدر مركز رصد حالات التشرد التابع للمجلس النرويجى لشئون اللاجئين تقريرا جديدا لسنة 2018، أكد فيه أن الصراعات وأعمال العنف والكوارث في القارة الأفريقية تسببت فى تشريد 7. 2 مليون أفريقى منذ شهر جانفي الماضي، وكشف التقرير النقاب عن أن 15 ألف شخص يتشردون يوميا داخل دول أفريقيا ، وأن هناك حوالى 997ألف حالة تشرد جديدة من جراء الصراعات تم تسجيلها خلال فترة النصف الأول من عام 2017 بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالإضافة إلى 206 آلاف حالة تم تسجيلها فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وحث التقرير المؤسسات المعنية بالتنمية على المشاركة فى الجهود الإنسانية من أجل المساعدة على خفض عمليات التشرد الداخلى وإيجاد حلول لمساعدة ملايين الأشخاص المتضررين من جراء ذلك .

رزاقي.جميلة