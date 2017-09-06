نفت بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر في آخر تصريح لها، ما جاء على لسان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الذي انتقد بشدّة بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات التشريعية الماضية، متهما إياها بكسر التقاليد والأعراف الدبلوماسية وعدم احترام سيادة الدولة الجزائرية، حيث قامت البعثة حسب تصريحات دربال بنشر تقريرها الخاص بالانتخابات لوسائل الإعلام بدل تقديمه للجهات الرسمية في الدولة الجزائرية.

وأكّدت البعثة الأوربية في بيانها الأخير قيامها بالإجراءات القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها، مضيفة بأن الخبيرين اللذين أوفدهما الاتحاد الأوربي قاما بتسليم تقريرهما للسفارة الجزائرية ببلجيكا “تقرير بعثة الخبراء الذين أوفدهم الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات التشريعية يوم 4 ماي، تم تسليمه رسميا للقائم بأعمال السفارة الجزائرية ببروكسل يوم 29 جوان الماضي، مباشرة بعد انتهاء إعداده”.

وجاءت تصريحات دربال على هامش الدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات الاثنين الماضي، حيث انتقد عمل مبعوثي الاتحاد الأوربي لمراقبة العملية الانتخابات التشريعيات التي أقيمت شهر ماي الماضي، الذي قال بأن “ما قامت به بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية الماضية، من خلال نشرها التقرير الذي تداولته عديد المؤسسات الإعلامية الوطنية، غير أخلاقي”.

وأكّد دربال خلال اللقاء الذي جمعة بالصحفيين بأن هيئته تقبل أي انتقاد يوجه إليها سواء من الداخل أو الخارج، وهي تسعى إلى تحقيق النجاح والاستفادة من ملاحظة الغير، قائلا “هيئته تتقبل أي انتقاد أو ملاحظة أو كل خطأ ينبهنا بخصوص أي شيء نسيناه يفيد الجزائر، إلا أن ما قامت به البعثة من خلال نشره بهذه الصورة كان مخالفا للأعراف الدبلوماسية، حيث كان يتعين عليها تسليم التقرير إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات”.

وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية بأن حضورها إلى الجزائر كان بناء على دعوات تلقتها من الحكومة الجزائرية، قصد تغطية العملية الانتخابية والوقوف على مدى نزاهة هذه العملية، “حضور الملاحظين الأوروبيين كان بطلب من السلطات الجزائرية من أجل تطوير النظام الانتخابي تدريجيا، كما قدمت لهم حرية عمل كبيرة لأداء مهمتهم”.

وأضافت البعثة الأوربية بأنها تلقت كل الدعم والترحيب من الجانب الجزائري، مشدّدة على الثقة الكبيرة التي وضعها المسؤولون الجزائريون فيهم، حيث أجرو تنقلاتهم دون أية عراقيل “تقرير الخبراء الأوروبيين تم إعداده في إطار هذه الروح البناءة، كما أن توصياته تضع معالم تعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في هذا المجال”.

ع.فداد