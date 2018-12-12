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الاتحاد الإفريقي يحدد مكان إقامة كأس السوبر

Yacine Soudani 12 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 180 زيارة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مكان إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي في نسختها الجديدة والتي تجمع بين الترجي التونسي بطل دوري ابطال أفريقيا والرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة السوبر في قطر، حسبما أعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف، في مواجهة عربية جديدة لحسم لقب قاري، وأعلن الكاف أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن بطولة السوبر في النسخة الجديدة من حيث موعد المباراة والملعب الذي سيستضيف البطولة.

وكان الوداد البيضاوي المغربي قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما تغلب على مازيمبي الكونغولي.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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