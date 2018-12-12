الاتحاد الإفريقي يحدد مكان إقامة كأس السوبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مكان إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي في نسختها الجديدة والتي تجمع بين الترجي التونسي بطل دوري ابطال أفريقيا والرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة السوبر في قطر، حسبما أعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف، في مواجهة عربية جديدة لحسم لقب قاري، وأعلن الكاف أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن بطولة السوبر في النسخة الجديدة من حيث موعد المباراة والملعب الذي سيستضيف البطولة.

وكان الوداد البيضاوي المغربي قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما تغلب على مازيمبي الكونغولي.

ياسين.س