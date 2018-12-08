الاتحادية المصرية ترفض قرار اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين

تتضارب الأنباء حول القرار الذي اتخذه اتحاد دول شمال إفريقيا لكرة القدم، والقاضي بإزالة صفة اللاعب الأجنبي المنتمي للدول الأعضاء، وذلك بعدما قرّر الاتحاد المصري للعبة، عدم الالتزام به، حسب ما أكد مصدر رسمي مصري.

وقال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري “إن قرار تونس باعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، لا يعني بالضرورة أن الأمر مطروح في مصر”، مضيفا أن “أمر اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، لم يناقش من الأساس في أي من اجتماعات اتحاد الكرة، وبالتالي هو غير مطروح للتنفيذ”.

وكان اتحاد شمال إفريقيا الذي يضم كل من الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا ومصر، قد أعلن اعتبار اللاعبين المنتمين لهذه الدول محليين بداية من تاريخ الـ19 من ديسمبر الجاري، وهي الخطوة التي أقرّ بها الاتحاد التونسي لكرة القدم.