حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخ إجراء الدورة الثانية للامتحان المهني المنظم يوم 15جانفي 2019 وذلك لترقية إلى الرتب الأعلى لرتبتي ، أستاذ مكون رئيسي وأستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاث وكشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت على حسابها بـ”التويتر” ” إن الدورة ستكون يوم السبت 16مارس 2019 على أساس المناصب الشاغرة المتبقية .

وحددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 16 مارس القادم لإجراء الدورة الثانية للامتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي الفارط للترقية إلى الرتب الأعلى لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاث.

وكانت السيدة بن غبريت، قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الناجحين في الامتحان المهني للترقية الذي جرى منتصف جانفي الماضي قد بلغ 32.000 من بين 74.638 تقدموا لإجرائه.

وأكدت الوزيرة حرص قطاعها منذ 2014 على تحيين وتحسين كل النصوص المؤطرة للامتحانات عموما، مشددة على ضمان تكافؤ الفرص وإعطاء المصداقية للامتحانات المهنية وتنظيمها بنفس الإجراءات التي تتم وفقها الامتحانات الوطنية المدرسية بحيث يكون معيار الاستحقاق المؤشر الرئيسي للنجاح وذلك بالنظر إلى أهمية المهام الموكلة إلى الأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون.

رزاقي.جميلة