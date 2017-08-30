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الإمارات: مقتل 4 جنود بعد تحطم مروحيتهم باليمن

yassin bouras 12 أغسطس 2017 العالم تعليق واحد 128 زيارة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فجر السبت، مقتل أربعة من جنودها إثر ارتطام مروحية كانت تقلهم وتحطمها على الأرض، نتيجة خلل فني، وذلك في محافظة شبوة باليمن. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية بيان القوات المسلحة، أن مقتل الجنود كان “أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.” وذكر البيان أسماء الجنود وهم “النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم/1 طيار جاسم صالح الزعابي، والوكيل/. محمد سعيد الحساني، والوكيل / سمير محمد مراد أبوبكر.”

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    28 أغسطس 2017 في 13 h 48 min

    Au roi Salmane de mettre fin a la guerre en Yémen le 28.8.2017 pour éviter sa mort et la mort des saoudiens et les hadjs par ces punitions d’ ALLAH les inondations vent violent tempête de sable les foudres grêlon les accidents de la route les virus arrêt cardiaque incendie a l’Iran de mettre fin en chiisme immédiatement pour éviter la fin de l’Iran par des séismes plus 6 tsunami typhon.

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