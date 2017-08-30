الإمارات: مقتل 4 جنود بعد تحطم مروحيتهم باليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فجر السبت، مقتل أربعة من جنودها إثر ارتطام مروحية كانت تقلهم وتحطمها على الأرض، نتيجة خلل فني، وذلك في محافظة شبوة باليمن. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية بيان القوات المسلحة، أن مقتل الجنود كان “أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.” وذكر البيان أسماء الجنود وهم “النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم/1 طيار جاسم صالح الزعابي، والوكيل/. محمد سعيد الحساني، والوكيل / سمير محمد مراد أبوبكر.”
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