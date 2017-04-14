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الإمارات تسعى لتعزيز استثماراتها في الجزائر

eldjazair 12 أبريل 2017 الاقتصاد اضف تعليق 82 زيارة

أكدت رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي، الثلاثاء بالجزائر، تطلع النادي المذكور لتعزيز علاقاته مع الجزائر في جميع المجالات لاسيما في الميدان الاقتصادي.
وإثر استقبالها من لدن وزير الصناعة والمناجم “عبد السلام بوشوارب”، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الشيخة قولها: “متواجدون في مشاريع ضخمة هنا، وسنعمل على زيادة عدد رجال وسيدات الأعمال بالجزائر”.
من جهته، أشار “بوشوارب”: “هناك أيضا مشاريع أخرى حيز الإنجاز، والحكومة الجزائرية مستعدة لتوفير كل الظروف والتسهيلات اللازمة لتحسين الاستثمار وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.
ق.و

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