تعلن اليوم وزارة التربية الوطنية عن النتائج النهائية للناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بالأستاذة برتية معلم صف ابتدائي و رتب الإداريين.

وكشفت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الإعلان عن النتائج النهائية للناجحين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإدارية ورتب الإدارية سيكون يوم الاثنين- اليوم- ابتدأ من الساعة الثامنة مساء على موقع http://concours.onec.dz.

ويبلغ عدد المناصب المتوفرة الخاصة برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية 3378 منصب، تنافس عليها أزيد من 513.965 مترشح، وبعد التصفيات الخاصة بالامتحان الكتابي تقلص العدد ليصبح 121954، أي نسبة نجاح في الاختبار الكابي بلغت 38 بالمائة، أما بالنسبة لرتب الإداريين فيوجد 213 منصب مقتصد ونائب مقتصد ب 694 منصب ومشرف التربية ب 2265 منصب، ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ب 329 منصب، وملحق رئيسي بالمخبر ب 304 منصب، وملحق بالمخبر ب 1411 منصب، تنافس على هذه المناصب أكثر من 219 ألف مترشح، تمكن 47428 منهم من اجتياز الاختبار الكتابي بنجاح و الذي نظم يوم 12 جوان، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح في هذا الاختبار 14.44 بالمائة.

وهذا وكانت الوزارة قد نظمت يوم 15 جويلية الجاري مسابقة مهنية اخرى خاصة بالترقيات الداخلية، تتعلق ب27 رتبة في القطاع بينها مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر، …اين اجتاز المرشحون الاختبار الكتابي يوم 15 جويلية ولم يتم بعد الاعلان عن النتائج، ليتم بعدها اجتياز الاختبار الشفهي للناجحين في الكتابي.

نسبة نجاح 100 % في بكالوريا المدرسة الجزائرية بباريس

سجلت المدرسة الدولية الجزائرية بباريس مالك بن نبي نسبة نجاح قدرت 100 بالمائة في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018، وأشارت المدرسة ، امس، أن التلاميذ النجباء امتحنوا في فرع العلوم التجريبية والآداب مذكرة بأن هذه المدرسة التي افتتحت سنة 2001 من طرف الدولة الجزائرية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا تقدم نفس البرامج التعليمية لقطاع التربية الوطنية في الأطوار الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي).

هذا وتحقق المدرسة الدولية الجزائرية بباريس كل سنة نسبة نجاح معتبرة بأكثر من 90 بالمائة في شهادة البكالوريا التي تفوق بكثير النسبة الوطنية.

ويذكر أن نسبة النجاح الوطنية لدورة 2018 بلغت 55.88بالمائة حيث تصدر فرع الرياضيات بنسبة نجاح بلغت 78.61 بالمائة في حين قدرت نسبة النجاح الوطنية السنة الماضية 07ر56 بالمائة مقابل 49.79 بالمائة سنة 2016.

رزيقة.خ