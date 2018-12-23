تحضر نقابات التربية لشل القطاع بعد إنتهاء العطلة الشتوية حيث خلصت أشغال المجلس الوطني الطارئ الذي نظمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف” إلى قرار الدخول في إضراب يحدد مدته وتاريخه لاحقا مع التكتل النقابي.

قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني ،هذا ومن المقرر أن يجتمع تكتل النقابات المستقلة في 7 جانفي المقبل للفصل في تاريخ وكيفية الإحتجاج،وجاء هذا القرار حسب النقابة احتجاجا على تمادي وزارة التربية في الانفراد باتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات التربوية رغم قرار الشركاء الاجتماعيين المقاطعة.

هذا وإنتهت أشغال المجلس الوطني الطارئ الذي نظمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف” مساء أمس الأول إلى قرار بالإجماع على الذهاب إلى إضراب وطني رفقة 5 تنظيمات نقابية ناشطة في التكتل النقابي “الانباف” كنابست”، “سنابست”، “الأسنتيو”، الكلا”، ونقابة “الساتاف”وبذلك يكون المكتب الوطني قد تحصل تفويض من المجلس لاتخاذ القرار المناسب في إطار اجتماع تكتل نقابات التربية بداية جانفي.

وللإشارة جاء هذا القرار بعد أن عرفت أشغال دورة المجلس الوطني الطارئة، قراءة تقارير الولايات ومقترحاتها في شان كيفية الضغط على وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالبها، حيث أن كل التقارير صبت في اتجاه واحد وهو الذهاب إلى الإضراب .

رزاقي.جميلة