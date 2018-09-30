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الإصلاح تدعو إلى تمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من حقوقهم

قالت إنه من الضروري تفعيل المادة 47 من ميثاق المصالحة الوطنية:
الإصلاح تدعو إلى تمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من حقوقهم

eldjazair 29 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 40 زيارة

دعت حركة الإصلاح الوطني لاستكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية من خلال تفعيل مضمون قانون السلم و المصالحة الوطنية لاسيما المادة 47 منه لتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم .
وقال رئيس الحركة، فيلالي غويني، أمس- في بيان صحفي- ان الحركة تدعو الجميع للدفع في اتجاه تعزيز و ترسيخ المصالحة الوطنية و استكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها و ذلك بالتكفل الحقيقي و المنصف بجميــع ضحايا الإرهاب و كذا بضحايا المأساة الوطنيـة و حمايتهم اجتماعيا وصحيا و نفسيا، و بالخصوص معالجة ملف المفقودين بشكل نهائي و بيان مصيرهم، إضافة إلى مراجعة ملف المفصولين من أعمالهم و الذين لم يعاد إدماجهم بعد، الذين وقعوا ضحية التعسف من قبل اللجان الولائية التي لم تراع طلباتهم و تصرفت بدون إذنهم في موضوع التعويض بدل إعادة إدماجهم في وظائفهم .
وطالبت الحركة بضرورة التكفل برعاية و تعويض معتقلي الصحراء الذين قضوا عدة أشهر في المعتقلات بالصحراء في ظروف قاسية جدا ، ما سبب لكثير منهم الإصابة بالأمراض و المتاعب الصحية التي مازالت تصاحبهم حتى اليوم –حسب بيان الحزب الذي أضاف انه يجب دراسة ملف المتضررين ماديا خاصة من الخسائر والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي و المحجوزات و غيرها .
كما دعت الحركة ” جميع المخلصين من أبناء الشعب إلى التعاون و التضامن من أجل استكمال المصالحة الوطنية الحقيقية و حمايتها من عرابي الاستئصال”، ووجهت نداء للذين لا يزالون يحملون السلاح إلى العودة إلى حضن مجتمعهم و الاندماج في بناء .
رزيقة.خ

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