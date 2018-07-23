أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن أسعار الأضاحي ستحددها قاعدة العرض و الطلب، مؤكدا أن الإصابات بوباء الحمى القلاعية “قليلة” و تم التحكم فيها.

وأوضح الوزير، أمس، على هامش اليوم الثاني من زيارته لولاية الاغواط، انه لا يمكن تحديد أسعار الأضاحي في الفترة الحالية كون سعرها يخضع ككل المنتجات إلى قاعدة العرض و الطلب، و أضاف الوزير انه بخصوص وباء الحمى القلاعية، أن عدد الإصابات “قليلة” و تم التحكم في الوباء من خلال اتخاذ بعض الإجراءات كمنع دخول الأبقار عبر كافة المعابر الحدودية.

من جانب آخر، عاد الوزير إلى الحديث عن موضوع استغلال الأراضي الفلاحية، و أكد في هذا الصدد أن الدولة ستسترجع كل الأراضي الفلاحية غير المستغلة.

في سياق آخر، و خلال معاينته لإحدى المستثمرات الخاصّة ، شدد بوعزقي ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي، حيث قال أنّ ترقية الاستثمار الخاص وتكثيفه ضروري وكفيل بتطوير المنتوج الفلاحي بمختلف أصنافه وشعبه “، مما يتطلب بذل مجهود أكثر لتحسيس المستثمرين بالدعم والتسهيلات المقدّمة لهم”.

وأشار إلى أنّ ولاية الأغواط مؤهّلة لإنتاج الزيتون وتوسيع المساحة المخصّصة له حاليا غير أنّها لا تتوفر ولا على معصرة واحدة، داعيا في الوقت ذاته المسؤولين المحليين بما فيهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى مرافقة المستثمرين”الحقيقيين”، خصوصا بعد استكمال إجراءات تطهير العقار الفلاحي .

هذا و اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إجراءات وقائية صارمة بعد تسجيل إصابة 40 رأس من الأبقار بداء الحمى القلاعية ببعض الولايات

رزيقة.خ