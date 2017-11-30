عبرت عديد قيادات التيار الإسلامي عن امتعاضها من الحديث عن تراجع التيار الإسلامي في الوقت أن الأمر مرتبط بالتضييق الممارس عليها ووجود إرادة في القضاء على الأحزاب الإسلامية و السعي لتفسير النتائج التي تحصل عليها خلال المحليات المقبلة دليل تراجع و نهاية لهذا الأخير بحيث أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة في تغريدة له على تويتر:” إذا صح تراجع بعض الأحزاب الإسلامية في هذه المحليات فهذا الأمر غير صحيح بالنسبة لحركة مجتمع السلم فلماذا يصر البعض على الترويج لتراجع الإسلاميين بعدما كشفنا بالأرقام أكذوبة تراجع حمس إنها حرب نفسية تشن على المناضلين و الأنصار لتيئيسهم و لكن أكبر خسارة عندما يقع بعض القادة في فخ الهزيمة النفسية” ليرد سلفه عبد الرزاق مقري على تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الذي قال إن عهد الإسلاميين انتهى بالقول :”يقول عمارة بن يونس: تراجع ” الإسلام السياسي” منذ 1999 جابها قد قد : أي منذ أن انسحب المرشحون الستة من السباق بسبب عدم وجود شروط عادلة للمنافسة، وحينما منع الشيخ محفوظ رحمه الله من الترشح رغم قبوله تحدي المنافسة ضمن الشروط الصعبة: أي أنهم يهللون لتراجع الإسلاميين في ظل المقاطعة وزبر رؤوس القوائم الأقوياء والتزوير.” وتابع :” كونوا رجالا وأقيموا انتخابات بواسطة لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وهل الواثق من قوته يخاف من هذا؟ ” و راح الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أنه يراد للتيار الإسلامي أن يزول و نتائج الإنتخابات التي شابها التزوير ليس دليل تراجعها مبرزا أن الأحزاب الإسلامية تطالب بالتحقيق في التزوير الذي طال محليات 23 نوفمبر .

هذا جددت حركة مجتمع السلم في بيان لها توج إجتماع مكتبها التنفيذي التعبير عن تنديدها بما أسمته بالتلاعب بالإرادة الشعبية والتزوير في نتائج الانتخابات الذي عرف صورا فاضحة ومستفزة في بعض الولايات معتبرة استمرار انحياز الإدارة ومؤسسات الدولة غير مقبول ولا مبرر له سياسيا وأخلاقيا وقانونيا، وهو يهدف إلى خدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن ويهدد التماسك الاجتماعي الوطني وييئّس الشعب من جدوى الانتخابات وإمكانية إجراء تغيير وإصلاح عبر المسار الديمقراطي وجددت مطالبتها بضرورة استحداث هيئة مستقلة لتنظيم وغدارة الانتخابات إنهاء مشكلة التزوير وحماية الديمقراطية.

وأشارت في بيان توج إجتماع مكتبها التنفيذي أنها ستكلف المجموعة البرلمانية للحركة بالمجلس الشعبي الوطني بتحريك آليات الرقابة لمتابعة ملف التزوير والخروقات التي عرفتها الانتخابات المحلية.

زينب بن عزوز