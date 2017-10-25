الإسترليني إلى أدنى مستوى بانتظار قرار أسعار الفائدة

هوى الجنيه الإسترليني صوب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي بعد أن تعرض لضغوط بفعل تنامي حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وخلص استطلاع أجرته رويترز إلى أن 46 من بين 64 خبيرا اقتصاديا يتوقعون أن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة الأسبوع القادم عندما يعقد اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية وينشر أحدث تقاريره الفصلية بشأن التضخم. لكن تعليقات أدلى بها صانعو السياسات ببنك انجلترا فسرتها الأسواق على أنها تميل إلى التيسير النقدي وهو ما أثار شكوكا بين المستثمرين. وقال معظم الخبراء الاقتصاديين في الاستطلاع الذي أجرته رويترز إنهم يتوقعون ألا يقدم البنك المركزي على أي تحرك بشأن أسعار الفائدة في العام القادم بكامله بعد أن يرفع أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني. وتراجع الإسترليني حوالي 0.7 إلى 1.3114 دولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين البالغ 1.3087 دولار.

ومقابل اليورو، انخفض الاسترليني 0.8 بالمئة إلى 89.69 بنس لليورو، مع تركيز المستثمرين على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الذي سيصدر الخميس.