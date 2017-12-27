تحادث وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير, فولكان بوزكير حول العلاقات السياسية والحوار والتشاور بين البلدين, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

خلال اللقاء أعرب السيدان مساهل و بوزكير عن ارتياحهما “للبعد الهام الذي يكتسيه التعاون الاقتصادي والشراكة في العلاقات الجزائرية – التركية” كما تدل على ذلك المبادلات التي أخذت منحى تصاعديا حيث بلغت مستويات هامة خلال السنوات الأخيرة.

بهذه المناسبة شكلت مواضيع مكافحة الإرهاب وملف القدس والوضع في ليبيا ومالي والساحل محور “نقاش معمق”.

كما استعرض الطرفان “الوضع في سوريا والعراق و تقييمهما ومقاربتيهما بشأن آفاق التوصل لحلول نهائية ودائمة كفيلة بتشجيع عودة السلام والاستقرار والأمن لفائدة كافة شعوب المنطقة في ظل احترام سيادتها وسلامتها الترابية”.

للتذكير جرى الاستقبال الذي خص به السيد مساهل الوفد البرلماني التركي بقيادة السيد بوزكير بمقر وزارة الشؤون الخارجية بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف.