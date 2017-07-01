من المنتظر أن يشهد اليوم التقاءً لكل عشاق الطبيعة والبحر. امتثالا لمبادرة القناة الإذاعية الثالثة في طبعتها الثانية عشرة من أجل “شواطئ نظيفة”.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية التي أصبت تقليدا معمولا به في مثل هذه الأيام من كل سنة تم تحديد شاطئ تمنفوست شرق العاصمة نقطة التقاء وانطلاق لهذه المبادرة ولعمل المتطوعين من منظفي البحر والشواطئ.

وستكون فرق الإذاعة الجزائرية حاضرة في هذا الموعد بعدة شواطئ على امتداد الشريط الساحلي لضمان النقل المباشر وعلى أمواج الأثير لمختلف اطوار سير لعملية.

وتهدف العملية الى ترسيخ ثقافة بيئية في المجتمع والحفاظ على الشريط الساحلي من خلال مساهمة جميع شرائح المجتمع في عملية جمع النفايات. وترمي هذه الحملة أيضا الى اقامة شراكة بين المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بالبيئة بالإضافة الى ترسيخ السلوك الحضاري لدى المواطنين وتنمية الشريط الساحلي والحفاظ على ثرواته الحيوانية والنباتية.

ق.و