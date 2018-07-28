فتح الإتحاد العام للجزائرين بالمهجر النار على القنصليات الجزائرية بالخارج وأكد انها تسير بسياسة الكيل بمكيالين مع الجالية الجزائرية بالخارج ،كاشفة تلقيها المئات من الشكاوي يوميا بسبب سوء المعاملة التي يتلقوها، وناشد الإتحاد وزير الخارجية من أجل التدخل وضبط الأمور ووضع حد لهذه الرداءة في التسيير وفرض الانضباط الإداري والقانوني.

ندد رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية بسوء المعاملة التي تتلقاها الجالية الجزائرية بالخارج من طرف القنصليات في عديد الدول وخاصة بإسبانيا،وأكد الإتحاد في بيان له تلقت “الجزائر” نسخة منه أنه وبناءا على شكاوي عديدة الواردة إليه من طرف الجالية ضد القنصلية العامة ببرشلونة بعدم القيام بواجباتهم في خدمة الجالية وتلبية إنشغالاتهم والمعاملة السيئة وسوء الاستقبال،ووجه الإتحاد نداء لوزير الخارجية من أجل التدخل الفوري لوضع حد هذه الرداءة وفرض الانضباط الإداري والقانوني وتطبيق ما تنص عليه المادة 24 مكرر من الدستور الجزائري ومعاقبة كل من تسول له نفسه في عدم تطبيق التعليمات الوزارية،وأكد بيان ذات الجهة أن ظاهرة التطاول على أفراد الجالية ليس فقط بهذه القنصلية بإسبانيا وإنما في معظم القنصليات الجزائرية بالخارج،مؤكدة إستعدادها لتقديم تقارير كتابية مفصلة للجهات المعنية في حال تطلب ذلك.

وكشف الإتحاد في بيانه أن الرداءة في الخدمات والبيروقراطية هو واقع مزري بالقنصلية العامة الجزائرية ببرشلونة خاصة،وتأسف الإتحاد لهذه الظاهرة وجاء في نفس البيان”إنه لمن المسف والشئ غير المعقول أن تصبح صورة الدولة الجزائرية في المحك عندما يتصرف بع أشباه الدبلوماسيين وكأنهم في مؤسسة خاصة وليست من مؤسسات الدولة الجزائرية يوعدون كذبا وتوعدون فيعدون هذا وتوعدون ذاك في أمور مضمونة دستوريا وقانونيا في إطار حقوق والواجبات فقد أجبر” يضيف البيان”عديد الأفراد والعائلات إلى تغيير مكان إقاماتهم هربا من هذا الشبح الذين رأوا أن هذا الأخير قد يؤثر على إستقرارهم الإجتماعي والاقتصادي ويعرضهم إلى التشرد .”وذكر أن العديد يعانون “منهم من لم تسوى وضعيتهم منذ 2015 ولم تعطى لهم جواز السفر الاستعجالي لتسوية وضعيتهم بالرغم من تسجيلهم بالقنصلية وتوفرهم على كل الشروط القانونية والإدارية لهذه التسوية والغريب في الأمر أن التهديد هو الأخر المفروض في هذه القنصليات.”

رزاقي.جميلة