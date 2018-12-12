الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر يحذر: أكثر من 3000 جزائري مقيم بليبيا يعانون

كشف الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر ،عن تواجد أكثر من 3 آلاف جزائري يعيشون حالة من التشرد والضياع بالأراضي الليبية بسبب اللأمن، وأشار الإتحاد أن الكثير من الجزائريين يضطرون لقطع مسافة 1400 كم للوصول إلى القنصلية الجزائرية في مدينة ” قفصة” التونسية، في ظروف غير آمنة بسبب انتشار الميليشيات

دعا رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر،سعيد بن رقية، وزارة الخارجية بالتدخل لتخفيف معانات جاليتنا الجزائرية المقيمة بالجمهورية الليبية وإعطاء التعليمات اللازمة بفتح ملحق قنصلي مؤقت بمنطقة رأس الجبير الحدودية من أجل التكفل الإداري و الإجتماعي لجاليتنا تطبيقا لما تنص عليه المادة 24 مكرر من الدستور المعدل للدولة الجزائرية

أكد ذات المسؤول إن الجالية الجزائرية المقيمة بالجمهورية الليبية التي عانت ومازلت تعاني بسبب الإنفلات الأمني الذي شهدته البلاد والذي راح ضحيته عديد الأفراد والعائلات فمنهم من قضى نحبه ومنهم من تأثر استقراره الإجتماعي والإقتصادي،وأكد بن رقية في تصريح له عبر موقع الإتحاد أن ما زاد من معانات جاليتنا المقيمة هناك هو غلق التمثيلية الديبلوماسية بطرابلس بعد الهجوم الإرهابي عليها، حيث أصبح أكثر من 3000 جزائري بدون تكفل إداري وإجتماعي مما أجبر العديد على التنقل الى قنصلية قفصة بالجمهورية التونسية لأكثر من 1400 كم ذهابا وإيابا من أجل تسوية وثائقهم الإدارية الخاصة بالحالة المدنية وطلب وتجديد جوازات السفر وغيرها من الخدمات والذي يتطلب جواز سفر ساري المفعول من أجل عبور الحدود والدخول إلى الأراضي التونسية بالإضافة إلى الأخطار الأمنية التي قد تصادفهم أثناء تنقلهم بسبب كثرة الميليشيات المسلحة والإنفلات الأمني الذي مازالت تشهده معظم مناطق البلاد

رزاقي.جميلة