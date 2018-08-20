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الإبقاء رسميا على الامتحان الكتابي في التاريخ والتربية في البكالوريا

بن غبريط ترضخ لمطالب النقابات:
الإبقاء رسميا على الامتحان الكتابي في التاريخ والتربية في البكالوريا

eldjazair 19 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 262 زيارة

تراجعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،عن إلغاء إجراء الامتحان الكتابي لمادتي التاريخ والتربية الإسلامية في امتحانات شهادة البكالوريا وهذا بعد تهديد نقابات التربية بعدم صمتها وتهديد التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد الوزيرة.
أكدت وزارة التربية الوطنية عن إبقاء إجراء الامتحان الكتابي لمادتي التاريخ والتربية الإسلامية في امتحانات شهادة البكالوريا وحسب بيان الوزارة تحوزه “الجزائر” أوضح أن وزارة التربية الوطنية تؤكد مرة أخرى أن المشروع النهائي المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة امتحان شهادة البكالوريا يتضمن إجراء الامتحان الكتابي لمادتي التاريخ والتربية الإسلامية لهذه الشهادة،وأضاف البيان أنه وعليه تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل ضمان موثوقية وصحة المعلومات لدى الرأي العام.
للإشارة، جاء هذا القرار بعد أن أثار موضوع إلغاء امتحان مادتي التاريخ والتربية الإسلامية من البكالوريا الرأي العام، وصلت حد تهديد التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد الوزيرة بن غبريط.

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