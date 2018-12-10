قال الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي أنه “لا يوجد سبب للوضعية التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية – المغربية، مثلما سبق وأن عبر عن ذلك منذ عشرين عاما”، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك مبادرة من العاهل المغربي، فقد كانت هناك أيضا رسالة دافئة جدا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الملك محمد السادس”.

وتحدث الإبراهيمي في حوار مع مجلة “جون أفريك” في عدد أمس، عن قضايا دولية وموقف منظمة الأمم المتحدة في حلها، فضلا عن دور البعثات الدولية في تسوية النزاعات، كما هو الشأن في سوريا، حيث أجاب الدبلوماسي الدولي عن سؤال حول وجود رغبة سابقة في تعيين وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، مبعوثا أمميا إلى دمشق خلفا لستيفان ديمستورا، حيث أوضح أن لعمامرة عُيّن عضوا في اللجنة الإستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي أنشئت العام الماضي لبحث كبرى القضايا الدولية، مضيفا أن لعمامرة “يشتغل حاليا بشكل كبير مع الاتحاد الإفريقي ويتابع الانتخابات الرئاسية في مدغشقر”، ليستطرد بالقول أن ما يقوم به من عمل هناك “يحظى باحترام الجميع”.

إسلام.ك