“سات أون” تتفق مع محمد عسر ومازن طه لتقديم ورشات تكوينية الشهر المقبل في الجزائر

تعاقدت مؤسسة “سات أون” للتكوين الفني وتنظيم التظاهرات السينمائية والثقافية مع الدكتور وأستاذ التصوير والإضاءة اليمحـمد عسر لتوظيف خبراته الميدانية التي تزيد عن خمسين عملا سينمائيا مع كبار صناع الفن السابع، وثلاثين عملا دراميا مع كبار المخرجين، لصالح المشاركين في الورشة الخاصة بالتصوير التي ستنظم ابتداء من يوم 18 فيفري القادم، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

ووفق ذات البيان، فان ذات المؤسسة اتفقت أيضا مع اسم كبير في عالم التأليف والسيناريو الحاصل على جائزة الكارتوش الذهبي عن فيلم سبع طوابق السوري مازن طه، الذي يزور الجزائر لأول مرة مع زوجته نور شيشكلي، حيث سيقدمان ورشة كتابة السيناريو.

يذكر إن ورشتي التصوير والسيناريو ستقامان بالمعهد العالي لمهن فنون العرض و السمعي البصري ببرج الكيفان.

صبرينة ك