عقد المكتب الوطني الاتحاد العمال التربية والتكوين ” الانباف” اجتماعاً استثنائياً بالمقر الوطني لوضع استراتيجية التحرك الميداني المقبل، مع بلورة موقف مناسب، مع مطالبة الحكومة بإعادة النظر في سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في التوزيع غير العادل للثروة مع تحميل الوزارة التربية الوطنية مسؤولية انفرادها بملف “الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية”.

وأضافت ” الانباف ” في بيان لها تحصلت جريدة “الجزائر” على نسخة منه بأنها ترفض السياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة، محملة وزارة التربية الوطنية أي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق “جودة التعليم”، ومجددة في ذات السياق التأكيد على موقفها الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية لاسيما في الامتحانات الرسمية.

وأبرزت النقابة في نفس البيان على ضرورة التزام اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك .

كما شددت الانباف إلى تخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدء من الدرجة الثامنة، وإيجاد حل لترقية الأساتذة القابعين في رتبة رئيسي بخبرة تتجاوز 20 سنة، مع وتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد منذ سنة 1989.

هذا و دعا المكتب الوطني المكاتب الولائية لمواصلة عقد الجمعيات العامة وتوسيع الاستشارة لكل العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم للتجند والاستعداد لأي موقف.

فلة سلطاني