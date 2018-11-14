الأم العاملة بسلك التعليم غير معنية بساعة الإرضاع

قال مدير التربية وليد بلهوشات، إن الأمهات المرضعات العاملات بسلك التعليم غير معنيات بساعة الإرضاع. وفي المراسلة التي أسداها لمديري المؤسسات التعليمية ومفتشي التعليم، حول ساعات الرضاعة للموظفة، أكد بلهوشات أن الموظفة بسلك التعليم لا تخضع لإجراء منح ساعة الإرضاع، بحيث يتناسب ذلك مع التوقيت المسند لها

وأضاف إنه حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة الاولى، وساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الأشهر الستة الموالية. ويمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة، مستثنيا من هذا الإجراء الموظفات بسلك التعليم. كما أمر مدير التربية كل من مديري المؤسسات والمفتشين بالتبليغ لمحتوى هذه المراسلة

رزاقي.جميلة