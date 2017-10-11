الأمم المتحدة: 87 % من أحكام الإعدام في العالم تنفذ في 4 دول فقط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 4 دول في العالم، تنفذ 87 بالمئة من إجمالي أحكام الإعدام، داعيا إلى التخلي عن هذه “الأساليب البربرية”.

وقال غوتيريش في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لرفض عقوبة الإعدام، إن “4 دول فقط تنفذ 87 بالمئة من كافة أحكام الإعدام المسجلة”، مشيرا إلى أن هذه الدول هي العراق وإيران والصين والسعودية، حسب معطيات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف الأمين العام، “ونحن قلقون إزاء التوجه لإعادة النظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات لها علاقة بالإرهاب”. وأشار إلى عدم شفافية تنفيذ عقوبة الإعدام، مضيفا أن “بعض الحكومات…تخفي المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام وسبب هذه الأحكام”. وتابع، “أود أن أتوجه بدعوة إلى كافة الدول التي تستمر بمثل هذه الأساليب البربرية، إلى وقف الإعدامات. ولا مكان لعقوبة الإعدام في القرن الـ21”.

هذا، وتشير معطيات الأمم المتحدة إلى أن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في عام 2016 تقلص بنسبة 37 بالمئة بالمقارنة مع معطيات عام 2015.