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الأمم المتحدة تصادق رسميا على الميثاق العالمي للاجئين

Djalila Rezzaki 18 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 54 زيارة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة،مشروع قرار يقر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، لتحسين ظروفهم على المستوى الدولي، ولم تعارض القرار سوى الولايات المتحدة والمجر،وصادق على مشروع القرار 181 بلدا، في حين عارضه بلدان فقط هما الولايات المتحدة والمجر، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الدومينيكان وإريتريا وليبيا،ويهدف الميثاق غير الملزم إلى تخفيف الضغوط على الدول التي تستضيف الكثير من اللاجئين، ومساعدة اللاجئين على النجاح أثناء وجودهم بالمنفى، وقد تم إقراره بعد عامين من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء.

رزاقي.جميلة

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