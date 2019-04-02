الأمم المتحدة: أكثر من 113 مليون جائعا عبر العالم

كشفت الأمم المتحدة اليوم، أن أكثر من113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من “الجوع الحاد” جراء الحروب والكوارث المناخية، وأن إفريقيا هي أكثر القارات تضررا.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” في تقريرها العالمي حول أزمات الغذاء للعام 2019، “إن اليمن والكونغو الديموقراطية وأفغانستان وسوريا ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم”.

وأبرز التقرير الضغوط المفروضة على الدول المستضيفة للاجئين، وبينها الدول المجاورة لسوريا وبنغلاديش التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ من المسلمين الروهينغا الفارين من ميانمار.

أما في ما يخص فنزويلا، فقالت المنظمة إنها تتوقع زيادة عدد النازحين هذا العام إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا وإعلان حالة الطوارئ في مجال الأغذية فيها هذا العام، معربة عن قلقها حيال الارتفاع الكبير في معدلات الفقر هناك.

وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن الوضع العام تحسن بشكل طفيف عام 2018 عما كان عليه الوضع سنة 2017 حين سجل معاناة 124 مليون شخص من الجوع الحاد.