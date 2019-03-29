قالت منظمة الصحة العالمية إن مختلف الأمراض والأوبئة تكلف قارة إفريقيا 2.4 ترليون دولار سنويا.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة بعنوان “تكاليف باهضة .. مجريات الأمراض غير المباشرة في إفريقيا”، ووفقا للتقرير، فإن نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، تدفع نصف الأضرار المالية الناتجة عن الأمراض والأوبئة في القارة، وذكر التقرير أن 400 مليون شخص على الأقل لا يستطيعون الحصول على الأدوية بشكل من، وبأسعار مناسبة في إفريقيا.وحول التقرير، أشار مدير منطقة إفريقيا بالمنظمة “ماتشيديسو مويتي”، في تصريح للصحفيين، إلى أن “الأمراض غير المعدية في معظم البلدان الإفريقية تلحق أضرارا كبيرة باقتصادياتها”.