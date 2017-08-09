أكد المكلف بالإعلام للحركة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة أن الحزب طوى صفحة المستقيلين و جل جهوده في الوقت الراهن منصبة على التحضير للمحليات المقبلة المنتظر تنظيمها أواخر شهر نوفمبر القادم وقال :”الحركة الشعبية الجزائرية طوت صفحة المنشقين والمستقيلين و صار الأمر من الماضي وشرعت في التحضير للمحليات وتنصيب اللجان الولائية الخاصة بذلك و الحزب سيشارك في المحليات ويريد حصد أكبر عدد ممكن من القاعد في المجلس الشعبية البلدية و الولائية.

وأوضح بربارة في تصريح ل ” الجزائر ” أمس أن حديث المسحوبة الثقة منهم عن تصحيحية في الحركة قبيل المحليات مجرد أوهام و تخيلات وكلام موجه للإستهلاك الإعلامي أكثر منه حقيقة متحديا إياهم أن يكون في مستوى ما قالوه.

وعرج ذات المتحدث على إستقالة النائب البرلماني بالتأكيد على أن هذا الأخير لم يستقل و إنما أقيل من منصبه وذلك على خلفية ما أسماه بالبزنسة التي قام بها بقوائم الحزب ولاية قالمة التي تصدر قائمتها و ظفر بمقعد عن الولاية في قبة زيغود يوسف و الذي سيطبق عليها قانون منع التجوال السياسي مستغربا ما وصفع بأسطوانة ” الإستقالة ” التي يتغنون بها في الوقت أن الثقة سحبت منهم لأنهم لم يكونوا في مستوى المسؤولية التي أوكلت لهم وقلل ذات المتحدث من الكم الهائل من الإستقالات والتهديد بإستقالات أخرى ستكون في المستقبل بالتأكيد على أن الحزب يتوفر على عديد الإطارات والكفاءات التي لا تزال وفية للمبادئ والأهداف التي تأسس عليها الحزب وأن الفوز بالمحليات المقبلة سيكون الرد على هؤلاء.

زينب بن عزوز