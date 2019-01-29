“الأفلان” يقود قطار حملة الرئاسيات يوم 9 فيفري لنصرة بوتفليقة

شرع حزب جبهة التحرير الوطني في مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل معززا ثقته في رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة وداعما له لاستكمال برنامجه الواعد، وسيشرع الحزب في تنظم لقاءا وطنيا يوم 9 فيفري المقبل يضم مسؤولي وإطارات الحزب المقدر عددهم بأكثر من 15 ألف مناضل، وذلك تحضيرا للحملة الانتخابية للرئاسيات

هذا وأكد منسق هيئة تسيير الحزب، معاذ بوشارب، خلال اجتماع لأعضاء الهيئة نضم مساء بمقر الحزب، أن هذا اللقاء الوطني سيضم كل المناضلين والإطارات الحزبية والمنتخبين ومسؤولي الهياكل دون إقصاء وسيكون الانطلاقة الفعلية للتحضير للانتخابات الرئاسية، حسبما نشره الحزب عبر موقعه

وأبرز بوشارب، أن الحزب قد شرع في مرحلة التحضير للاستحقاقات المقبلة معززا ثقته في رئيس الجمهورية، رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة وداعما له لاستكمال برنامجه الواعد، وجدد الحزب حرصه على إشراك كل إطارات ومناضلي الحزب في الحملة الانتخابية معتبرا ذلك رسالة واضحة لتنفيذ تعليمات الرئيس بوتفليقة في توحيد صفوف الحزب ولم شمل جميع مناضليه، مؤكدا أيضا أن إنجاح الحملة الانتخابية هي مهمة كل المناضلين في مختلف جهات الوطن

و قرر، منسق هيئة تسيير الحزب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الإشراف شخصيا على التحضير لإنجاح تجمع القاعة البيضاوية المرتقب بتاريخ 9 أفريل، كما سيكون مدعوما بكل أعضاء الهيئة من دون إستثناء، وحسب بيان ذات الجهة، أكدت انه تم منح المنسق العام، معاذ بوشارب، تعليمات صارمة لفتح الباب أمام جميع المناضليين دون إستثناء

هذا وقد تقرر خلال إجتماع هيئة تسيير الحزب المنعقد مساء الإثنين، بمقر الحزب الشروع في إعداد خارطة طريق الحزب الخاصة بمرشح الحزب ، وقد تقرر إنشاء مداومة وطنية خاصة بالحزب مهمتها التحضير والإعداد للحملة الإنتخابية لمرشح العتيد، وسيتم تعيين أعضاء المداومة الوطنية لحزب الجبهة لاحقا، كما تقرر إنشاء مداومات ولائية ستتشكل من المناضلين والمنتخبين والنواب و أعضاء اللجنة المركزية السابقين و المحافظين، وستكون مداومات الجبهة على مستوى الولايات مفتوحة للجميع دون إقصاء أو تهميش

لا منسقين ولائيين ولا هيئة وطنية إلى ما بعد الإستحقاق

هذا و قرر بوشارب التفرغ كليا لإنجاح حملة مرشح الحزب للرئاسيات المرتقبة بتاريخ 18أفريل2019 ، و قررت رسميا تأجيل أي قرار يخص هياكل الحزب سواء على المستوى الولائي أو الوطني إلى ما بعد الرئاسيات ، وهو القرار الذي وافقت عليه هيئة تسيير الحزب بإجماع أعضائها

رزاقي.جميلة