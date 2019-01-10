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الأفلان يفتح أبوابه لمنخرطين جدد

تزامنا مع المؤتمر الاستثنائي:
الأفلان يفتح أبوابه لمنخرطين جدد

islam kaab 9 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 110 زيارة

تسعى القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني، بقيادة معاذ بوشارب إلى استقطاب أكبر قدر من المناضلين من فئة الشباب وذلك موازاة مع التحضير للمؤتمر الاستثنائي.
ووجه الحزب دعوة إلى الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعوهم إلى الانخراط في الحزب، جاء فيها “الانخراط في صفوف جبهة التحرير الوطني إرادي وفردي، وعليه فإننا نحييكم ونوجه دعوتنا إليكم للانخراط في الحزب والنضال في صفوفه أنتم الكفاءات والشباب”.
ويعاني الافلان من قلة عدد المنخرطين الجدد في الحزب، وهو ما أجبر الأمين العام السابق جمال ولد عباس على حث مسؤولي الحزب لفتح الأبواب أمام الجزائريين للالتحاق بالحزب، وصرح منتصف جوان الماضي أن “الافلان سجل أزيد من 700 ألف منخرط، وأن العملية الجديدة لإعادة تنظيم الهيئات القاعدية لجبهة التحرير الوطني ستمكن من رفع عدد المنخرطين إلى “1مليون منخرط في نهاية 2018”.
فلة -س

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