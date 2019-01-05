ارتفع عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة ل30 مقعدا بعد الرد الإيجابي للمجلس الدستوري على الطعن الذي تقدم بها الحزب في ولاية ورقلة ورفض الطعن الذي تقدم به غريمه الأرندي في ذات الولاية لتتوسع الهوة بين الحزبين الحليفين.

وذكرت “الأمانة العامة للأفلان” في بيان لها أمس حازت ” الجزائر” على نسخة منه :”بعد عملية الطعن التي تقدم بها مرشح حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر جديع بولاية ورقلة للمجلس الدستوري لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت مؤخرا وبعد دراسته والتأكد من صحة الطعن والنتائج قرر المجلس الدستوري أن يسند الكرسي للافلان وبذلك يصعد إلى 30 كرسيا حازت عليه حزب جبهة التحرير الوطني .”

هذا وكان حزب جبهة التحري الوطني قد أودع ثلاثة طعون لدى المجلس الدستوري فيما يخص انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة وتتعلق الطعون بكل من ولاية إليزي وورقلة وتلمسان فيما أودع غريمه الأرندي أربعة طعون ولايات تلمسان وتيارت وورقلة واليزي.

وأفرزت النتائج المؤقتة للمجلس الدستور عن ريادة حزب جبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة بعد حصدها ل 29 مقعدا متبوعا ب 10 مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي و مقعدين لحزب جبهة القوى الإشتراكية ومقعدين لجبهة المستقبل وآخرين للأحرار في الوقت الذي قررإلغاء نتائج ولاية تلمسان بعد أن رجحت الكفة فيها لمرشح التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن تخلط الأوراق وتلغى النتائج .

وسبق لمنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب أن أعرب عن إرتياحه للنتائج التي حققها الأفلان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة باحتفاظه بالريادة مؤكدا أن حزبه حقق انتصارا كاسحا فوز غير مسبوق في الوقت الذي أعرب الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى عن عدم رضاه للتراجع الذي سجله حزبه بفقدانه 4 مقاعد في إنتظار نتائج الطعون في ثلاث ولايات التي قدمها .

زينب بن عزوز