شرع حزب جبهة التحرير الوطني مبكرا في التحضير لمحليات 2017 المنتظرة شهر نوفمبر القادمة وذلك بعد تعليمات صارمة وجهها الأمين العام جمال ولد عباس للمنتخبين بضرورة رص الصفوف والإتحاد من أجل فوز العتيد بالاستحقاقات المحلية المقبلة التي انطلق التحضير لها مبكرا على أن تستكمل العملية قبل نهاية شهر جويلية المقبل .

أضحت المحليات القادمة محور اهتمام الأفلان هذا الأخير الذي يعول استدراك خسارته في التشريعيات الفارطة بعد تراجع عدد مقاعده من 220 مقعد إلى 161 في استحقاقات الرابع ماي الفارط والذي على الرغم من ظفره بالمرتبة الأولى غير أنه فقد الأغلبية الساحقة في قبة زيغود يوسف .

وطالب ولد عباس من منتخبيه المحليين بإيفاده بتقارير عن حصيلة ما أنجزوه خلال عهدتهم مع السعي بالموازاة مع ذلك للتحضير لجمعية عامة للقسمة لضبط القوائم الانتخابية التي تمثل الحزب على مستوى المجالس البلدية والولائية للمحليات التي ينتظر أن تنظم شهر نوفمبر المقبل .

زينب بن عزوز