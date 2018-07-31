شرع حزب جبهة التحرير الوطني في إعادة الهيكلة القاعدية للحزب بعديد ولايات الوطن، وانطلقت العملية بداية هذا الأسبوع من ولاية المدية وتيزي وزو وسطيف، ومن المنتظر أن تتوسع العملية باقي الولايات الأيام القادمة. ويشار إلى أن الهدف الحقيقي من وراء هذه العملية هو توسعة القاعدة النضالية للحزب، وفتح باب الإنخراطات ورص صفوف المناضلين، تحت توجيهات القيادة المركزية للحزب تحت قيادة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، وهذا تحضيرا واستعدادا للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة المزمع تنظيمها مطلع 2019.

نصب أمس الأول، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور أحمد خرشي، اللجنة الولائية لإعادة الهيكلة القاعدية للحزب بولاية سطيف، وتم التنصيب بحضور أعضاء اللجنة المركزية و نواب البرلمان بغرفتيه، ومجموعة من إطارات الآفلان بسطيف. وتطرق عضو المكتب السياسي المكلف بإعادة الهيكلة القاعدية بولاية سطيف إلى الأطر التنظيمية والقانونية للعملية.

هذا وتحدث خرشي عن الهدف الحقيقي من وراء العملية والتي قال إنها جاءت من أجل توسعة القاعدة النضالية للحزب، مركزا على ضرورة فتح باب الإنخراطات والعمل يدا واحدة من أجل رص صفوف المناضلين، تحت توجيهات القيادة المركزية للحزب وعلى رأسها أمين عام الحزب الدكتور جمال ولد عباس، وهذا تحضيرا واستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

هذا ونصب بداية هذا الأسبوع السعيد لخضاري لجنة إعادة الهيكلة القاعدية للآفلان بالمدية، حيث نصب يوم الخميس عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني النائب السعيد لخضاري اللجنة الولائية لإعادة الهيكلة للقاعدية لولاية المدية، والتنصيب كان بحضور أعضاء اللجنة المركزية ونواب البرلمان بغرفتيه ومحافظ الحزب وأعضاء المجلس الشعبي الولائي ورؤساء البلديات و أمناء القسمات.

وبولاية تيزي وزو نصب يوم الجمعة نفس المسؤول عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري اللجنة الولائية لإعادة الهيكلة القاعدية للحزب بالولاية وكان التنصيب بحضور أعضاء اللجنة المركزية و نواب البرلمان بغرفتيه وروساء اللجان الانتقالية لمحافظة عزازقة و ذراع الميزان وكذا رؤساء البلديات و أمناء القسمات.

كما عرف الاجتماع حضور قوي للمناضلين أين تم تكريم النائب سعيد لخضاري تقديرا وعرفانا للمجهودات التي يبذلها لتوسيع القاعدة النضالية وترسخ مباديء الحزب في الولاية .

رزاقي.جميلة