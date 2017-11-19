الباحث في علم الإجتماع السياسي طرمول: “بعد المحليات ستكون تصفيات في الأفلان”

تتواصل الانتقادات لرئيس حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي خاض غمار الحملة الانتخابية عن طريق تصريحات تهريجية أكثر منها سياسية تعرف ببرنامج الحزب ،حيث ترى العديد من الشخصيات السياسية والباحثين في علم الاجتماع السياسي أن ساعات جمال ولد عباس على رأس الحزب العتيد معدودة وسيتم وضع النقاط على الحروف بعد الانتخابات المحلية التي أثر فيها بخطابه السلبي أكثر من إيجابياته.

وحسب الباحث في علم الإجتماع السياسي طرمول ،وفي حديثه مع “الجزائر”أكد أنه وبعد المحليات مباشرة ستكون تصفيات في الأفلان،للإطاحة بجمال ولد عباس من على رأس الحزب،مضيفا في تصريحه أن طريقة وكيفية قيادة الحملة والتصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ولد عباس أثرت كثيرا على مصداقية الحزب العتيد ولم تخدمه خاصة في هذه المرحلة التي تعرف سباق حول الحصول على 1541 بلدية من طرف الاحزاب،مضيفا انه لم يعطي صورة جيدة للحزب ولم يعرض البرنامج السياسي للأفلان .

للإشارة سارعت قيادات حزب جبهة التحرير الوطني لي ملأ الثغرة التي تسبب فيها الأمين العام من خلال الاستنجاد بالمسؤولين السابقين لتنشيط الحملة في عديد ولايات الوطن على غرار عمار سعداني وعبد العزيز بالخادم وعبد الرحمن بالعياط ،وطاقم وزاري منهم عبد المالك بوضياف و محجوب بدة ،إلى جانب، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية جمال بوراس، كما تحرك وزيرا النقل السابقين عبد السلام شلغوم ،وبوجمعة طلعي في كل الاتجاهات.

رزاقي جميلة