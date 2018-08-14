وضع حزب جبهة التحرير الوطني برنامجا مكثفا لإحياء ذكرى هجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام حيث سيتم الإحتفال بالمناسبة بولايتي قسنطينة وبجاية يومي السبت والأحد القادمين.

يحل يومي السبت والأحد 18 و 19 أوت الجاري الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، جمال ولد عباس، بولاية قسنطينة و ولاية بجاية، وذلك في إطار برنامج إحياء المناسبات الوطنية.

وحسب جهات مقربة من الأفلان نقلت الخبر أنه سينزل يوم السبت الأمين العام للآفلان بقسنطينة لإحياء ذكرى هجومات الشمال القسنطيني، ويكون مرفوقا بغالبية أعضاء مكتبه السياسي،أين تكون البداية من دائرة زيغود يوسف أين يترحم ولد عباس على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقبرة الشهداء.

لتكون محطة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الثانية في قسنطينة قصر الثقافة مالك حداد ، أين سيلقي البروفيسور والباحث في التاريخ محاضرة حول هجامات الشمال القسنطني ، وتكون متبوعة بتدخل للأمين العام ،هذا وسيكرم الأمين العام للآفلان الدكتور جمال ولدعباس شقيقة الشهيد زيغود يوسف بهذه المناسبة ، عرفانا بما قدمه الشهيد في سبيل إسترجاع السيادة الوطنية.

و يحل أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني يوم الأحد بولاية بجاية لإحياء ذكرى مؤتمر الصومام ، أين ستكون له زيارة للمنزل والمنطقة التي إحتضنت المؤتمر التاريخي بمنطقة إزلاڨن،هذا وسيكرم جمال ولد عباس عائلة المجاهد والثوري عبان رمضان ، إعترافا بما قدمه المجاهد والقائد التاريخي للثورة التحريرية في سبيل حرية الوطن،وللعلم وحسب الجهات التي نقلت الخبر أكدت أن تقديم تاريخ الإحتفال جاء بمناسبة عيد الأضحى و تزامن تاريخ 20 أوت و وقفة عرفة ، وذلك لتجنيب المشقة على المناضلين والمشاركين في هذه الإحتفالات، هذا ويستمر الأمين العام للآفلان في نشاطاته السياسية عبر مختلف مناطق الوطن رغم تزامن ذلك و العطلة الصيفية .

رزاقي. جميلة