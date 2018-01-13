قال عضو المكتب السياسي بجبهة التحرير الوطني سعيد بدعيدة أن تصريحات الأمين العام جمال ولد عباس الأخيرة و التي قال فيها أن الوضع الاقتصادي للبلاد “بخير” و أن المؤسسات العمومية”غير مفلسة” ليست تشكيكا بتصريحات الحكومة -التي دقت ناقوس الخطر بالنسبة لوضعية البلاد المالية، و دعت إلى فتح رأس مال الشركات العمومية-، إنما من واجب “الافلان قول الحقيقة للشعب”.

وأوضح بدعيدة أمس في تصريح ل”الجزائر” أن الوضع الاقتصادي للجزائر “بخير” و بشهادة الخبراء الاقتصاديين و الماليين من داخل الوطن و خارجه و بشهادة الهيئات الدولية، و قال أن الآفلان لا يريد التشكيك في تصريحات الحكومة التي أكدت في العديد من المرات أن الوضع المالي للبلاد في تدهور مستمر ، لكنه يريد” قول الحقيقة للشعب المستندة إلى خبراء و أرقام” و انه –أي الافلان- “ضد الأصوات التي تعمل على إخافة الجزائريين من المستقبل و زرع اليأس في نفوسهم”.

وأوضح بدعيدة بخصوص عودة الأمين العام للجبهة للحديث عن “رفض الحزب التام ل”خوصصة” الشركات العمومية، بعد أن كان قد صرح عقب لقاءه مع منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين لدراسة نتائج اجتماع الثلاثية التي خرجت بقرارات تتعلق بفتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص، انه يساند نتائج الاجتماع، قال بدعيدة أن الافلان مع الحكومة ما دامت تطبق برنامج رئيس الجمهورية رئيس الحزب، وواضح أن الافلان ضد خوصصة الشركات الكبرى، وهو غير وارد ولم تتحدث عنه الحكومة، اذ تطرقت-يقول عضو المكتب السياسي- فقط إلى فتح رأس مال الشركات الصغيرة أمام الخواص لإعادة بعثها من جديد.

رزيقة.خ